POL-SU: Schwerer Motorradunfall/Fahrer stirbt an Unfallstelle

Windeck (ots)

Am Sonntag (30. April) kam es in Windeck zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 13:40 Uhr fuhr ein 67-jähriger Windecker mit seinem Motorrad von Wilberhofen kommend auf der Landesstraße 333 (L333) in Richtung Dattenfeld. Etwa 50 Meter vor dem Ortseingang habe er nach eigenen Angaben unvermittelt einen heftigen Schlag von hinten verspürt und stürzte über den Lenker seiner Yamaha. Zeugen aus einer entgegenkommenden Motorradgruppe hatten beobachtet, wie ein 63 Jahre alter Kawasaki-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf den 67-Jährigen auffuhr. Zuvor habe der 63-Jährige aus Sprockhövel noch versucht zu bremsen und auszuweichen, konnte den Unfall aber offenbar nicht verhindern. Auch er stürzte und prallte gegen eine Schutzplanke rechtseitig der Fahrbahn. Seine Maschine rutschte noch etwa 50 Meter weiter und stieß gegen die Harley-Davidson des letzten Fahrers aus der entgegenkommenden Gruppe. Auch der 68-jährige Fahrer aus Nümbrecht kam zu Fall. Die Männer aus Nümbrecht und Windeck wurden mit Prellungen, Schürf- und Platzwunden in Krankenhäuser gebracht. Der Sprockhöveler erlitt schwerste Kopfverletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Die beteiligten Motorräder wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Strecke verläuft an der Unfallstelle nahezu gerade. Zwischen den Ortschaften beträgt die zulässige Geschwindigkeit 70 km/h. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die bis 20:50 Uhr andauerte, war die L333 komplett gesperrt. (Uhl)

