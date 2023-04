Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwangere Frau nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hennef (ots)

Am Freitagmorgen (28. April) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Pleistalstraße (L 143) in Hennef, bei dem eine 34-jährige Frau aus Königswinter lebensgefährlich und ein 24-jähriger Mann aus Troisdorf schwer verletzt wurden. Gegen 06:10 Uhr befuhr die schwangere 34-Jährige mit ihrem Ford die Pleistalstraße aus Richtung Uthweiler (Königswinter) in Richtung Dambroich (Hennef). Etwa in Höhe der Einmündung "Im Mühlenstück" kam sie aus bislang unbekannten Gründen auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem 24-Jährigen, der mit seinem Smart in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der Smart-Fahrer von der Fahrbahn ab und wurde auf eine Grünfläche geschleudert. Die 34-Jährige kam auf einem angrenzenden Gehweg zum Stillstand. Beide Verkehrsteilnehmer wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Ford und der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Für rund vier Stunden musste die Fahrbahn vollständig gesperrt werden. Zur Beweis- und Spurensicherung wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln angefordert. Die Feuerwehr Königswinter unterstützte die Arbeiten, indem sie ausgelaufene Betriebsstoffe aufnahmen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell