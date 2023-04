Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autos und Führerscheine nach Kraftfahrzeugrennen sichergestellt

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (26. April) gegen 22:40 Uhr befuhren Polizisten in Zivil die Wilhelmstraße in Siegburg. Dabei fielen ihnen zwei PKW auf, die hintereinander die Wilhelmstraße in Richtung Luisenstraße, mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit, befuhren. Die Beamten entschlossen sich, die beiden Fahrzeuge anzuhalten und zu kontrollieren. Während der Nachfahrt betrug die gefahrene Geschwindigkeit des zivilen Einsatzwagens etwa 100 km/h, wobei sich der Abstand zu den beiden PKW weiterhin vergrößerte. Im Einmündungsbereich Augustastraße / Luisenstraße missachteten beide Raser das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, fuhren über die Gegenfahrbahn und beschleunigten weiter ihre hochmotorisierten Autos. Glücklicherweise wurden keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Fahrt zog sich weiter über die Luisenstraße in Richtung Troisdorf. Kreisverkehre und Einmündungsbereiche ließen die beiden jungen Fahrer unbeeindruckt und wurden mit überhöhter Geschwindigkeit passiert. Das Fahrzeug der Polizisten hatte mittlerweile etwa 120 km/h erreicht, während sich der Abstand zu den beiden Männern immer noch vergrößerte. Bei den beiden Fahrzeugen handelte es sich um einen Audi und einen Tesla. Während der kompletten Fahrt fuhr der Tesla vor dem Audi, während der Audi-Fahrer immer wieder nach links ausscherte und zum Überholen ansetzte. Die beiden jungen Männer hielten kurze Zeit später auf einem Tankstellengelände an der Luisenstraße in Siegburg an. Dort konnten sie von den Beamten kontrolliert werden.

Der 22-jährige Tesla-Fahrer aus Köln und der 24-jährige Audi-Fahrer aus Bonn wollten sich beide nicht zur Sache äußern. Während der Kontrolle erschien ein Zeuge des Vorfalles auf der Polizeiwache Siegburg und gab an, dass ihm die beiden Fahrzeuge auf der Augustastraße aufgefallen seien, da sie mit überhöhter Geschwindigkeit den dortigen Fußgängerüberweg entgegen der Fahrtrichtung überquerten und sich ein Rennen lieferten.

Da der Verdacht an der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen vorliegt, wurden beide Fahrzeuge und die Führerscheine der Tatverdächtigen sichergestellt. Auch ihre Smartphones stellten die Beamten als mögliche Beweismittel sicher. Zudem wurde gegen den Bonner und den Kölner ein Strafverfahren eingeleitet. (Re)

