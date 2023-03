Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Gartengrundstück und versuchte Brandstiftung

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen, 09.00 Uhr und Mittwochmorgen, 08.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin gewaltsam Zugang zu einem Gartengrundstück in der Straße Untere Seegasse im Stadtteil Heidelberg-Kirchheim. Die unbekannte Täterschaft demontierte und entwendete ein neben einem Gartenhaus auf einem Gestell montiertes Solarpaneel. Auch die zu dem Paneel gehörende Batterie, ein Wechselrichter und ein Laderegler, welche sich in dem Gartenhaus befanden, wurden entwendet sowie eine Holzbank, welche vor dem Gartenhaus stand. Zudem wurde ein in dem Gartenhaus befindliches Sitzpolster in Brand gesetzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell