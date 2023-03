Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Zuzenhäuser Straße und der Industriestraße zu einem Unfall - der Verursacher flüchtete trotz eines Schadens von 3.000 Euro. Eine 19-Jährige musste gegen 16.50 Uhr an der Einmündung mit ihrem VW halten, wobei zeitgleich ein blauer Omnibus an ihr vorbeifuhr und den Pkw dabei an Stoßstange und Kotflügel streifte. Der Unfallverursacher fuhr anschließend auf der Oberhofstraße weiter über die Zutzenhäuser Straße in Fahrtrichtung Oberhof. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Geschehens oder Personen die Hinweise zum unbekannten Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell