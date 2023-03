Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Betrugsversuche und ein vollendeter Betrug durch Schockanrufe wegen angeblichen Verkehrsunfällen von Angehörigen

Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Dem Polizeirevier Ladenburg wurden gestern zwei Anrufe angeblicher Polizeibeamter bekannt, bei denen vorgegeben wurde, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Vermutlich sollten die Angerufenen im weiteren Gespräch dazu bewegt werden, hohe vermeintliche Kautionsbeträge zu begleichen. Glücklicherweise wurden die Betrugsmaschen erkannt und es kam zu keinen Geldüberweisungen.

Mit selbiger Betrugsmasche kam es im Bereich Mannheim-Käfertal gestern zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr und im Bereich Mannheim-Neckarau zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr jeweils zu gleich fünf sogenannten Schockanrufen. Die angerufenen Personen konnten die Betrüger jedoch durch geschicktes Nachfragen als solche erkennen und beendeten die Anrufe, ohne dass es zurBegleichung von vermeintlichen Kautionsbeträgen kam.

In Weinheim erhielt eine über 78-jährige Frau am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ebenfalls einen sogenannten Schockanruf. Die unbekannte Täterin gab sich auch in diesem Fall als Polizeibeamtin aus und berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, der durch die Tochter der Geschädigten verursacht wurde. Der Tochter drohe nun eine langjährige Haftstrafe, die jedoch durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne.

In dem Glauben, ihrer Tochter zu helfen und eine Gefängnisstrafe abzuwenden, kam es gegen Mittag auf einem Parkplatz in Frankenthal zu einer Geldübergabe.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Auch diese Betrugsmasche ist nicht neu und fällt, wie bereits erwähnt, unter die Kategorie "Schockanrufe". Hierbei wird oftmals lebensälteren Menschen vorgegaukelt, ein naher Verwandter (oftmals Sohn oder Tochter) bräuchte aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls dringend Geld, entweder für die eigene Behandlung oder um eine Haftstrafe aufgrund der fahrlässigen Verletzung anderer abzuwenden. Der Schockmoment der Angerufenen wird ausgenutzt und durch geschickte Gesprächsführung verstärkt, die oftmals auch einen Wechsel zwischen verschiedenen angeblichen Gesprächspartnern (Ärzte, Anwälte, Richter, Polizisten) beinhaltet. Aufgrund ihrer scheinbaren Autorität gelingt es ihnen häufig zusätzlichen Druck aufzubauen. Die Betrüger variieren immer wieder ihre Maschen und passen sie aktuellen Gegebenheiten an. Mehr zu der Masche und wie man sich schützen kann und wovor man insbesondere ältere Verwandte warnen sollte, finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell