Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Brennender Kochtopf löst Feuerwehreinsatz aus (10.01.2023)

Engen (ots)

Ein brennender Kochtopf hat am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 19.30 Uhr rückte die Engener Wehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Helfern in die Wilhelm-Hauff-Straße aus. Eine 30 Jahre junge Frau hatte zuvor einen Kochtopf mit angebranntem Essen aus ihrer Wohnung vor das Haus gebracht. Dabei fiel die Wohnungstür hinter ihr zu, woraufhin die 30-Jährige nicht mehr hineinkam. In der Folge fing eine noch auf dem eingeschalteten Herd stehende Pfanne stark an zu rauchen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und durchlüftete anschließend die Wohnung.

