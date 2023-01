Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim/ Lkr. Tuttlingen) Ein leicht verletzter Autofahrer bei Unfall

Talheim (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 5919 ereignet hat. Eine 41-Jährige war mit einem VW Golf auf der K 5919 von Talheim herkommend in Richtung Tunningen unterwegs. Ein VW Polo eines 61-Jährigen fuhr zur gleichen Zeit in die entgegengesetzte Richtung und geriet unmittelbar vor dem Ortseingang Talheim auf die Fahrbahnseite der Frau. Hierbei streiften sich die Wagen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Autofahrerin leicht.

