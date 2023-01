Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Hangenstraße

Trossingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Hangenstraße und der Weidenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstanden ist. Eine 70 Jahre alte Fahrerin eines Renault war auf der Hangenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Weidenstraße prallte die Autofahrerin mit einem Volvo eines 27-Jährigen zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Weidenstraße fuhr. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden bei den Autos auf je 5.000 Euro.

