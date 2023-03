Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es in Altlußheim auf der L 546 in Fahrtrichtung Neulußheim vor der Zufahrt Waldhaus zu einem Auffahrunfall. Hierbei nahm ein 59-jähriger Ford-Fahrer einen verkehrsbedingt vor ihm stehenden Peugeot zu spät wahr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Lediglich der Ford war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von 16.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell