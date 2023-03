Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 12:30 Uhr wurde auf der L 292 bei Waibstadt an der Kreuzung zur Helmstadter Str. eine Ampelanlage bei einem Unfall beschädigt. Der Fahrer eines Tesla bremste so abrupt ab, dass der hinter ihm befindliche LKW-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Rechts neben der Fahrbahn kollidierte der LKW mit einer Ampelanlage. Der Fahrer des Tesla setzte seine Fahrt in Richtung Mosbach fort, und überfuhr hierbei eine rote Ampel. Nach kurzer Zeit kehrte er zwar an die Unfallörtlichkeit zurück und erkundigt sich, ob jemand verletzt sei und ob Hilfe benötigt werde, anschließend entfernter sich jedoch erneut, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Der Vorfall konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden. Der Fahrer des Tesla wird wie folgt beschrieben: männlich, um die 180 cm groß, kurze, dunkelblonde bis braune Haare, schwarze Hose.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 07261/ 690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell