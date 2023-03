Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von 8 Uhr bis 19.50 Uhr am Mittwoch, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der St-Michael-Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Während der Abwesenheit der Bewohner schlugen die Einbrecher eine Glasscheibe einer Terassentür ein und gelangten so ins Innere. In allen Räumen wurden die Schränke durchsucht und letztlich Schmuck und Kleinelektronik im Wert von mindestens 1.000 Euro entwendet. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell