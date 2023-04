Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto vor Haustür gestohlen

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (27. April) bemerkte ein Ehepaar in Lohmar den Diebstahl ihres Autos. Der Ehemann hatte den Range Rover am Vortag gegen 17:00 Uhr vor der Garage des Einfamilienhauses in der Clara-Fey-Straße abgestellt. Die Ehefrau bemerkte am nächsten Morgen gegen 11:15 Uhr das Fehlen des Fahrzeugs und dachte zunächst, ihr Mann sei damit weggefahren. Als sich aber herausstellte, dass sich der Mann weiterhin im gemeinsamen Haus aufhielt, verständigte das Paar die Polizei. Durch diese wurde eine Fahndung nach dem grauen Geländewagen mit dem amtlichen Kennzeichen SU-BM 1168 eingeleitet. Da sich alle Fahrzeugschlüssel weiterhin im Besitz der Eheleute befinden, ist bislang nicht klar, wie der oder die Täter den Range Rover im Wert von etwa 100.000 Euro stehlen konnten. Wahrscheinlich nutzten die Unbekannten eine sogenannte "Relay Attack", bei der das Funksignal des Originalschlüssels gestört oder abgefangen wird. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell