Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Meldungen besorgter Bürger über eine Kindesentführung in Northeim sind sogenannte "Fake-News"

Northeim (ots)

(sb) Bereits am späten Vormittag teilte eine besorgte Northeimer Bürgerin mit, dass in den sozialen Medien ein Video geteilt wird in dem augenscheinlich ein kleines Mädchen von einem Mann entführt wird. Bei dem kleinen Mädchen soll es sich angeblich um die kleine 5-jährige Julie handeln, die von ihrer Familie vermisst wird. Weiterhin wird in dieser Meldung angeblich seitens der Polizei darum gebeten das besagte Videomaterial auf der Suche nach dem vermeintlichen Täter zu teilen, um die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach diesem zu unterstützen. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Auf Grund der Mitteilung wurden durch das für Vermisstensachen zuständige 1. Fachkommissariat sofortige Ermittlungen aufgenommen, um Informationen über die Herkunft und den Wahrheitsgehalt des Videomaterials zu erlangen. Im Rahmen dieser Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich eindeutig um sogenannte "Fake-News" handelt, die über das Internet verbreitet werden und auf Grund des sensiblen Themas bereits in benachbarten Bundesländern ebenfalls polizeiliche Ermittlungen ausgelöst haben.

