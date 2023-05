Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Traktor-Brand in Idenheim

Bitburg (ots)

In der vergangenen Nacht wurde um 00:03 Uhr der Brand eines Traktors in einer Scheune in Idenheim mitgeteilt. Bei dem Brandort handelte es sich um die Scheune eines Bauernhofes außerhalb der Ortslage Idenheim. Nachdem der Traktor dort gegen 22:00 Uhr abgestellt wurde, stellte der Eigentümer später den Brand fest. Dieser versuchte noch vergeblich den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Es gelang ihm jedoch noch den Traktor aus der Scheune zu ziehen. Der Brand konnte schließlich von den alarmierten Feuerwehren Idenheim, Idesheim, Eßlingen und Meckel, die mit 45 Kräften im Einsatz waren gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt die Ursache des Brandes gewesen sein. Es kam zu keinem Personenschaden; die Schadenshöhe am Traktor beträgt ca. 50.000 EUR.

