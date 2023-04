Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Küche brennt in Oelinghoven

Königswinter (ots)

Zu einem Küchenbrand im Stadtteil Oelinghoven musste die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Ostersonntag ausrücken. Hausbewohnern gelang es, den Brand mittels Feuerlöschern einzugrenzen. Die zwischenzeitlich eintreffenden Einsatzkräfte übernahmen umfangreiche Nachlösch- und Kontrollarbeiten. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst gesichtet und nachfolgend ein Bewohner leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden.

Um 11.41 Uhr am Sonntag wurde die Feuerwehr zu dem Einfamilienhaus in der Waldfriedenstraße in Oelinghoven alarmiert. Anrufer hatten berichtet, dass bereits Flammen aus einem Fenster schlagen würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen und mit Feuerlöschern von außen den Brand einer Küche eingegrenzt. Drei Bewohner wurden vom Rettungsdienst auf Grund eingeatmeter Rauchgase gesichtet und nachfolgend eine Person zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz in das verrauchte Objekt vor. Teile der Küchenausstattung mussten für Nachlöscharbeiten entfernt werden. Parallel erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen. Auch wurde das Fachwerkgebäude mittels Wärmebildkamera nach möglichen Brandnestern untersucht. Der Einsatz der 40 Wehrleute der Einheiten Bockeroth, Oelberg, Uthweiler und Oberdollendorf sowie des Rettungsdienstes endete gegen 13.30 Uhr.

Das Objekt ist auf Grund der Brandauswirkungen derzeit unbewohnbar. Die Anwohner kamen privat unter. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

