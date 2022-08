Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stößt mit Linienbus zusammen (02.08.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus ist es am Dienstagnachmittag auf der Einmündung der Stifterstraße auf die Radolfzeller Straße gekommen. Ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer war auf der Stifterstraße in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs. An der Einmündung bog der 28-Jährige nach rechts ab und stieß dabei mit einem auf der Radolfzeller Straße stadtauswärts fahrenden, bevorrechtigten Linienbus zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Am Pedelec des 28-Jährigen entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Den Schaden am Bus schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell