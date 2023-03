Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Sturmböen beschäftigen Feuerwehr auch in Königswinter

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Königswinter (ots)

Sturmböen haben am Freitagabend auch zu Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr in Königswinter gesorgt. Zwischen 18 Uhr und 21 Uhr registrierte das in Oberdollendorf besetzte Lagezentrum der Feuerwehr insgesamt 20 Alarmierungen. In 14 Fällen blockierten umgestürzte Bäume und größere Äste Straßen im Stadtgebiet. In 2 Fällen mussten abgerissene Zaunteile und andere Gegenstände gesichert werden.Bei 4 Einsatzstellen war ein Eingreifen nicht mehr erforderlich. In Oberpleis und Thomasberg waren Stromleitungen von umgestürzten Bäumen betroffen. Hier wurden die Notdienste der Energieversorger zur Unterstützung hinzugezogen. Es blieb aus Sicht der Feuerwehr bei kleineren Verkehrsbehinderungen. Um 21 Uhr waren alle Meldungen abgearbeitet. Im Einsatz befanden sich bis zu 85 Ehrenamtliche aus 7 der 8 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell