POL-ME: Mit Axt auf Eingangstür der Polizeiwache eingeschlagen - Polizei nimmt 26-Jährigen fest - Langenfeld - 2305048

Mettmann (ots)

In Langenfeld hat am Dienstag (16. Mai 2023) ein Mann mit einer Axt auf die Eingangstür der dortigen Polizeiwache eingeschlagen. Die Polizei nahm den Langenfelder fest - verletzt wurde niemand.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen suchte um kurz vor 14 Uhr ein bis dato noch unbekannter Mann die Polizeiwache an der Solinger Straße auf. Ohne Vorwarnung holte der junge Mann plötzlich eine Axt hervor. Hiermit begann er nun, von außen auf die gläserne Eingangstür sowie die dortigen Fenster der Wache einzuschlagen.

Mehrere Polizeibeamte aus dem Wachbereich eilten heraus und näherten sich dem Mann, der bei Erblicken der Polizisten seine Axt fallen und sich anschließend widerstandslos vor der Wache festnehmen ließ.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand - zudem befanden sich während des Vorfalls auch keine Bürgerinnen und Bürger im Wartebereich der Polizeiwache. Allerdings entstand durch die Einwirkung des Mannes mit seiner Axt ein nicht unerheblicher Sachschaden am Eingangsbereich der Wache.

Der 26-jährige Langenfelder ist in der Vergangenheit polizeilich wegen Stalking auffällig geworden. Derzeit dauern die weiteren polizeilichen Maßnahmen noch an - unter anderem wird hierbei geprüft, ob der Mann zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Zudem ist auch noch die Frage nach seinem Motiv Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

