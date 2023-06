Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Handtasche aus PKW entwendet + Hebelspuren an Terrassentür + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Handtasche aus PKW entwendet

Auf bislang unbekannte Weise gelangte ein Dieb am Marktplatz an eine Handtasche, die in einem offenbar verschlossenen PKW im Fußraum lag. Die beiden vorderen Seitenscheiben waren von der Besitzerin wenige Zentimeter offengelassen worden, wie die Wegnahme des Diebesguts im Gesamtwert von etwa 50 Euro aus dem lilafarbenen Caddy zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr am Donnerstag, 15. Juni, gelang, ist dennoch unbekannt. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/460).

Kirchhain- Kleinseelheim: Hebelspuren an Terrassentür

Hebelspuren an der Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Kirschenbergstraße hinterließen Diebe, als sie zwischen Dienstag, 20. Juni, 17 Uhr, und Donnerstag, 12.10 Uhr, offenbar versuchten, in das Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Tür hielt stand, die Diebe kamen nicht rein. Allerdings entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Bad Endbach- Hartenrod: Kombi mit Wildbrücke geflüchtet

Bei einem Rangiermanöver am Rande des Tankstellengeländes in der Hauptstraße stieß am Mittwoch, 21. Juni, offenbar ein blauer Kombi mit Wildbrücke (Korb am Heck des PKW) gegen einen schwarzen Opel Mervia. Anstatt sich um den 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Kombi-Fahrer gegen 14.25 Uhr weiter. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Golf touchiert

In der Lessingstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Samstag, 17. Juni, 22.55 Uhr, und Dienstag, 20. Juni, 18.30 Uhr, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf. Anstatt sich um die geschätzt 700 Euro hohen Schäden am Außenspiegel und an der Fahrertür zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Lohra- Altenvers: Opel touchiert

Geschätzt 500 Euro hoch ist der Schaden an einem weißen Opel Astra, der am Mittwoch, 21. Juni, auf dem Parkplatz eines Cafés im Lönsweg parkte. Zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen den PKW und hinterließ mutmaßlich vom Reifen stammenden Gummiabrieb sowie Kratzer im Lack. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Breidenbach: Skoda touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Hintalstraße einen geparkten schwarzen Skoda 6Y und verursachte damit am Dienstag, 20. Juni, zwischen 11 und 14.15 Uhr einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Dautphetal- Buchenau: Sonnenschirm touchiert

Als ein Sattelzug am Mittwoch, 21. Juni, gegen 13.25 Uhr vom rechten Fahrbahnrand vor einer Bäckerei in der Neue Landstraße wieder losfuhr, touchierte vermutlich der leere Holzanhänger den Sonnenschirm der Bäckerei und beschädigte diesen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell