Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lohra/ Niederwalgern: Verletzte Kinder nach Busunfall

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der 70-jährige Fahrer eines Linienbusses kam bisherigen Erkenntnissen zufolge aus ungeklärter Ursache am Mittwoch, 21. Juni, auf der Strecke zwischen Damm und Niederwalgern leicht von der Fahrbahn der L3061 ab und touchierte gegen 9.05 Uhr ein Verkehrsschild. Dadurch entstanden Schäden am Verkehrsschild sowie an dem mit 34 Fahrgästen besetzten Bus, wobei es sich bei 32 von ihnen um Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen zehn und 16 Jahren handelte. Der Fahrer setzte die Fahrt trotz des abgerissenen Außenspiegels und zwei beschädigter Scheiben fort. 13 Personen erlitten in der Folge leichte Verletzungen in Form von Schnittverletzungen durch die Glassplitter oder klagten über Kopfschmerzen. Die Polizei erhielt erst Kenntnis von dem Vorfall, als die Rettungsleitstelle von der Schule in Niederwalgern zwecks Versorgung der verletzten Kinder kontaktiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Bus nicht mehr an der Schule. Durch weitere, sofort eingeleitete Ermittlungen konnte der Busfahrer angetroffen und kontrolliert werden. Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum ergaben sich bei ihm nicht, die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Insgesamt beträgt der entstandene Schaden geschätzt 12.000 Euro.

