Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Verfluchtes Geld

Marburg-Biedenkopf (ots)

Als "Wahrsagerin" und "Geheilte" traten zwei Betrügerinnen in Marburg auf und versprachen einer 64-Jährigen, ihr Geld und ihren Schmuck von einem Fluch zu reinigen. Nachdem die im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnende Frau kurz nach Hause geeilt und den Betrügerinnen Bargeld und Schmuck übergeben hatte, legten diese es in eine mitgebrachte Verpackung und begannen mit der "rituellen Reinigung", wobei die 64-Jährige sich währenddessen umdrehen musste. Unbemerkt tauschten die Betrügerinnen die Wertsachen offenbar gegen ein gleichaussehendes Päckchen mit Papierinhalt aus, gaben es der Frau zurück und flüchteten mit dem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Erst Zuhause bemerkte die 64-Jährige den Tausch und damit den Diebstahl.

Eine der Betrügerinnen war vermutlich Russin, etwa 25 Jahre alt und 168cm groß, hatte eine schmale Statur, helle Haut, dunkelblonde Haare und trug eine große schwarze Sonnenbrille und helle Sportschuhe. Die zweite Person war vermutlich Ukrainerin, Russin oder Slavin, sprach wohl Russisch mit ukrainischem Akzent und war etwa 30 Jahre alt und 160 cm groß. Sie wirkte gepflegt, hatte eine kräftige Statur mit auffallend großem Bauch, eine eher bräunliche Hautfarbe, schulterlange, blonde Haare mit violetten Strähnen und trug ein hellbeiges Kleid und eine Brille.

Das erste Gespräch wie auch die Übergabe der Wertsachen fand am Mittwoch, 14. Juni, zwischen 15 und 18 Uhr im Waldstück zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Kreuzung Beltershäuser Straße/ Am Köppel, in der Nähe der Bushaltestelle "Christian-Wolff-Haus" statt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kennt die beschriebenen Personen oder ihren Aufenthaltsort? Wer hat die Personen am Übergabeort gesehen? Wem ist ein fremdes Fahrzeug in der Nähe aufgefallen? Wem sind die beschriebenen Personen sonst schon aufgefallen? Wem wurde eine ähnliche "Reinigung" angeboten? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

