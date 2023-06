POL-MR: 21-jährige Vermisste aus Gießen wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - Drei unbekannte Männer sprachen bisherigen Erkenntnissen zufolge bei der Parkhauseinfahrt in der Straße Pilgrimstein am Sonntag, 18. Juni, gegen 0.30 Uhr einen 30-Jährigen an und fragten ihn nach Zigaretten. Unmittelbar danach schlugen sie ihn offenbar gegen den Oberkörper und ins Gesicht und verpassten ihm noch Tritte, als er auf dem Boden lag. Die Unbekannten nahmen das Portmonee und Smartphone des Mannes an sich und flüchteten vom Tatort in ...

