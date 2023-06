Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brennende Heuballen + Auf Ölspur ausgerutscht + Dieb im Einfamilienhaus + Fahrradfahrer durch Tür verletzt + Betrunken verunfallt + Unfallfluchten und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach- Günterrod: Brennende Heuballen

Auf einer Wiese am Waldrand in der Gemarkung "Vor dem Herzenberg" gerieten am Freitag, 16. Juni, etwa 300 Heuballen in Brand. Vermutlich zündete eine unbekannte Person sie gegen 15.45 Uhr an und riskierte dabei auch ein Übergreifen der Flammen auf den Wald. Feuerwehrkräfte verhinderten dies durch ihr schnelles Handeln. Der entstandene Schaden liegt bei geschätzt 8.000 Euro. Die Polizei in Biedenkopf nimmt Hinweise hierzu entgegen (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Auf Ölspur ausgerutscht

Ein 19-jähriger Marburger rutschte am Freitag, 16. Juni, gegen 15.50 Uhr auf der B3 in Fahrtrichtung Süden auf einer Ölspur aus. Durch den Sturz entstanden etwa 500 Euro hohe Schäden an dem Guangzhou-Leichtkraftrad, der Fahrer blieb unverletzt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise zur Ölspur an der Ausfahrt Marburg Süd: Wem ist dort ein Fahrzeug aufgefallen, dass Öl verliert? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Dieb im Einfamilienhaus

Vermutlich über eine "auf kipp" stehende Terrassentür gelangte ein Dieb am Samstag, 17. Juni, zwischen 1.30 Uhr und 7 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hütgesweg und entwendete dort ein Portmonee. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 500 Euro, ein Schaden an der Terrassentür entstand offenbar nicht. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fahrradfahrer durch Tür verletzt

Ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Marburg stürzte am Samstag, 17. Juni, gegen 11.25 Uhr in der Bahnhofstraße. Bisherigen Erkenntnissen wollte er gerade an einem zuvor geparkten Citroen vorbeifahren, als dessen 60-jähriger Fahrer aus Marburg die Tür öffnete und dabei wohl nicht auf den Verkehr achtete. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, touchierte aber die Tür und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich wohl leicht und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils geschätzt 100 Euro hohe Schäden.

Betrunken verunfallt

1. Amöneburg

Ein 64-jähirger Amöneburger geriet am Samstag, 17. Juni, in der Kesselgasse kurzzeitig von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Gehweg. Gegen 17.45 Uhr touchierte er dabei mit seinem VW einen gerade rückwärts ausparkenden Mercedes, den ein 60-Jähriger aus Solingen fuhr. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich beim 64-Jährigen Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholgenuss. Der Atemalkoholtest zeigte über 1,2 Promille an, so dass eine Blutentnahme die Folge war. Den Schaden am VW schätzten die Beamten auf 3.000 Euro, beim Mercedes auf 3.500 Euro.

2. Marburg

Mit offenbar nur oberflächlichen Verletzungen kam am Samstag, 17. Juni, ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Cölbe ins Krankenhaus. Gegen 23.40 Uhr war er in der Cölber Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, eine kleine Böschung hinab gefahren und auf einem Parkplatz zum Liegen gekommen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weitere Erkenntnisse werden sich erst durch das Ergebnis ergeben. An der Honda entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

3. Bad Endbach

Über 2,8 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät bei einer 23-jährigen Fahrerin aus Band Endbach am Sonntag, 18. Juni, an. Gegen 18.05 Uhr war sie auf der L3049 zwischen Gladenbach und Bottenhorn nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben zum Stillstand gekommen. Sie verletzte sich durch den Unfall leicht, am PKW entstand ein etwa 15.000 Euro hoher Schaden. Er musste abgeschleppt werden. Die 23-Jährige kam mit zur Polizeistation, dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch und Polizeibeamte stellten den Führerschein sicher.

Marburg: Diebstahl aus PKW

Aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen grauen Kia entwendeten Diebe in der Liebigstraße ein Taschenmesser und Leergut im Gesamtwert von etwa 50 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Samstag, 17. Juni, und 13.15 Uhr am Sonntag. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fahrraddiebstahl

Ein wohl nicht angeschlossenes Fahrrad im Wert von etwa 50 Euro entwendeten Diebe zwischen Samstag, 17. Juni, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, vom Hinterhof in der Frankfurter Straße. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum und in Tatortnähe eine Person auf dem türkis-lilafarbenen Winora-Damenrad bemerkt haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Lohra- Rollshausen: Holz entwendet

Von zwei Lagerstellen im Wald bei Rollshausen entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 2. Juni, 9 Uhr, und Samstag, 17. Juni, 18 Uhr, mehrere Meter Eichen- und Buchenholz im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat das Aufladen von Holz beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Schloss zwecklos

Einen vermeintlich angeschlossenen E-Scooter entwendeten Unbekannte am Sonntag, 18. Juni, in der Johannes-Müller-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Besitzerin zwar ein Schloss um das Elektrokleinstfahrzeug und eine Straßenlaterne gelegt, dabei aber wohl nicht beachtet, dass der Roller einfach herausgehoben werden konnte. Mit dem Diebesgut im Wert von etwa 800 Euro machten sich die Unbekannten zwischen 16 und 17 Uhr aus dem Staub. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: VW touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf einem Parkplatzgelände in der Niederrheinischen Straße zwischen Samstag, 17. Juni, 20.30 Uhr, und Sonntag, 21.20 Uhr einen geparkten schwarzen VW Golf. Anstatt sich um den Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Heller Kombi flüchtet

Am Samstag, 17. Juni, fuhr nach Aussage einer Zeugin gegen 14.55 Uhr ein heller PKW-Kombi in der Friedrich-Naumann-Straße an einem geparkten VW Caddy vorbei und touchierte dabei dessen linken Außenspiegel. Anstatt sich um den etwa 300 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrer in Richtung Schwanallee. Die Marburger Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Toyota touchiert

Bei einem Unfall in der Kirchbergstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Toyota Corolla, der am Samstag, 17. Juni, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr zunächst auf dem Rewe-Parkplatz in der Kirchbergstraße und anschließend noch auf dem angrenzenden Aldi-Parkplatz stand. Der entstandene Schaden hinten rechts beträgt geschätzt 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

