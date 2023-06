Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schriftzüge an Hauswand + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Schriftzüge an Hauswand

In der Deutschhausstraße hinterließen Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag, 11. Juni, und Donnerstag, 15. Juni, mehrere, teilweise linksmotivierte Schriftzüge an der Außenfassade der Uni-Bibliothek. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421-4060).

Stadtallendorf: BMW touchiert

Einen geparkten weißen 1er BMW touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren in der Straße Eichenhain. Anstatt sich um den 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte zwischen Mittwoch, 14. Juni, 20 Uhr, und Donnerstag, 19.40 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach- Weitershausen: Audi touchiert

2.000 Euro hoch wird der Schaden an einem grauen Audi Avant geschätzt, nachdem ein unbekannter Autofahrer diesen offenbar in der Hardtstraße touchiert hatte. Zwischen Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, entfernte sich der Unbekannte allerdings, ohne seine Personalien für die Schadensregulierung zu hinterlassen. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Skoda touchiert

Auf dem Klinikparkplatz in der Amöneburger Straße beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Sonntag, 4. Juni, 19 Uhr, und Mittwoch, 7. Juni, 16.30 Uhr, einen geparkten Skoda. Anstatt sich um den 750 Euro hohen Schaden am grauen Superb zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Michelbach: Ford touchiert

Roter Lack an einem schwarzen Ford Focus lässt den Schluss zu, dass vermutlich ein rotes Fahrzeug involviert war, als ein unbekannter Autofahrer in der Straße Stümpelstal den geparkten Ford touchierte. Zwischen Dienstag, 13. Juni, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.40 Uhr, entstand der geschätzt 1.500 Euro hohe Schaden an der Fahrertür. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Sattelzug prallt gegen Schild und fährt weiter

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Sattelzug auf der B255 von Marburg nach Gladenbach am Mittwoch, 14. Juni, leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Fahrer bremste daraufhin stark, wodurch das Gespann ins Schlingern geriet und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Der Fahrer brachte den Sattelzug wieder unter Kontrolle und fuhr weiter, ohne sich um den etwa 250 Euro hohen Schaden am Verkehrsschild zu kümmern. Der Unfall passierte gegen 7.55 Uhr auf der Gefällstrecke kurz vor dem Abzweig nach Gladenbach-Frohnhausen. Eine entgegenkommende Zeugin informierte die Polizei, konnte jedoch keine Angaben zum Kennzeichen machen. Die Zugmaschine war wahrscheinlich gelb, der Sattelauflieger soll eine graue Plane gehabt haben. Da sich der Zeugin zufolge ein LKW hinter dem Sattelzug befand, hoffen die Unfallermittler auf weitere Hinweise: Wer hat den beschriebenen Unfall gesehen und kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Oranger Mazda touchiert

Mehrere Wochen parkte ein orangefarbener Mazda 2 auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions in der Straße Am Herrenfeld. Im Zeitraum vom 22. April bis zum 12. Juni touchierte ein unbekannter Autofahrer den geparkten PKW und verursachte damit einen geschätzt 2.000 Euro hohen Schaden. Anschließend entfernte er sich vermutlich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mazda touchiert

Auf dem oberen Parkdeck der Parkflächen Am Krummbogen touchierte ein unbekannter Autofahrer einen dort stehenden schwarzen Mazda 3. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher am Mittwoch, 14. Juni, zwischen 7.30 Uhr und 18.45 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

