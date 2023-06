Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebe in drei Läden + Kupferdiebe- Zeugensuche + Hebelspuren + Scheiben eingeschlagen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Diebe in drei Läden

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe in ein Eiscafé in der Frankfurter Straße. Von dort aus verschafften sie sich in der Nacht auf Mittwoch, 14. Juni, zudem noch Zugang zu einem angrenzenden EDV-Laden sowie zu einem Lotto-Laden. Sie entwendeten Bargeld und Zigaretten, der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Hinzu kommt eine geschätzt 6.000 Euro hohe Schadenssumme, welche die Täter durch ihr Handeln verursachten. Zeugen, die zwischen Dienstag, 13. Juni, 19 Uhr, und Mittwoch, 4.50 Uhr etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Wetter: Kupferdiebe- Zeugensuche

Vermutlich über einen längeren Zeitraum, wahrscheinlich mehrere Tage oder Nächte, waren Diebe auf einem leerstehenden Firmengelände in der Marburger Straße zugange. Zwischen dem 23. Mai und 14. Juni entwendeten sie sämtliche Kupferkabel im Gebäude. Hierfür scheuten sie keine handwerklichen Mühen- sie brachen Türen auf, entfernten Bodenbeläge, hängten Decken ab und hoben einen Trafo aus der Verankerung. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens oder zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Kripo Marburg sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum Fahrzeuge auf dem Gelände aufgefallen? Wer hat Personen dort gesehen oder Baulärm gehört? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Hebelspuren

An einem Mehrfamilienhaus in der Borngasse entwickelten Diebe offenbar Interesse. Zwischen Dienstag, 13. Juni, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, versuchten sie, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, sie kamen nicht in das Gebäude. Der entstandene Schaden liegen schätzungsweise bei 1.000 Euro. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheiben eingeschlagen

Diebe schlugen die Scheiben von zwei in der Straße Pilgrimstein geparkten PKW ein. Ob etwas aus dem gelben Fiat Panda fehlt, ist bislang nicht bekannt. Den Schaden schätzten die Beamten auf etwa 200 Euro. Aus einem blauen Toyota Aygo fehlte nichts, das Fahrzeuginnere schien nicht durchwühlt worden zu sein. Eventuell brachen die Diebe ihr Vorhaben ab. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Eine Zeugin hatte die eingeschlagenen Scheiben am Donnerstag, 15. Juni, gegen 5.25 Uhr der Polizei gemeldet. Wann die Taten passierten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell