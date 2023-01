POL-SE: Halstenbek - Versuchter Raub eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (21.01.2023) ist es im Kamper Weg zu einem Diebstahl eines Fahrzeuges gekommen. In der Zeit zwischen 03:42 Uhr und 03:49 Uhr entwendeten Unbekannte einen Audi A 6 in unmittelbarer Nähe der Wohnanschrift der Geschädigten. Bereits in den vergangenen Tagen ist es im Kreis Segeberg zu Diebstählen von Fahrzeugen der Marke Audi gekommen. ...

