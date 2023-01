Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen/ Halstenbek/ Schenefeld/ Quickborn/ Tangstedt - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstählen im Kreis Pinneberg

Bad Segeberg (ots)

Rellingen - In der Nacht zu Freitag (20.01.2023) ist es in der Tangstedter Chaussee zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19.01.2023, 17:15 Uhr und Freitag, 20.01.2023, 13:45 Uhr betraten Unbekannte gewaltsam die Wohnräume und entfernten sich nach ersten Informationen mit unbekanntem Stehlgut in unbekannte Richtung.

Zu einer weiteren Tat ist es am Donnerstag (19.01.2023) in der Jacob-Ahrens-Straße gekommen. In der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:08 Uhr betraten Unbekannte gewaltsam die Wohnräume einer Erdgeschosswohnung. Nach ersten Informationen wurde in diesem Fall knapp 100 Euro Bargeld entwendet.

Halstenbek- Im Domänenweg durchsuchten Unbekannte die Wohnräume eines Einfamilienhauses. Zum genauen Stehlgut und der Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Die Tat ereignete sich am Freitag (20.01.2023) in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 18:10 Uhr.

Schenefeld - Während der Abwesenheit der Bewohner ist es in der Straße "Aneken" am Sonntag (22.01.2023) zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. In der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 21:00 Uhr durchsuchten die unbekannter Täter die Wohnräume und flüchteten mit elektronischen Geräten.

Quickborn - Am Sonntag (22.01.2023) ist es in der Pinneberger Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus gekommen.

Während Unbekannte um 18:47 Uhr das Haus gewaltsam betreten wollten, bemerkten sie, dass die Bewohner zuhause waren, und ließen von der Tat ab. Es blieb in diesem konkreten Fall bei einem Versuch.

Tangstedt - Während der Abwesenheit der Bewohner ist am Sonntag (22.01.2023) in der Dorfstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte sich die Tat gegen 19:10 Uhr ereignet haben.

In unmittelbarer Nähe des Tatortes wurden zwei verdächtige Personen beobachtet. Zur Beschreibung der Personen ist lediglich bekannt, dass es sich um große und schlanke, männliche Personen gehandelt hat, die sich mit einer Taschenlampe in unbekannte Richtung entfernten.

Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell