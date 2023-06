Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Altreifen entsorgt + Toilettenhäuschen demoliert + Unfallflucht auf Uni-Parkplatz + Unfallflucht in der Leipziger Straße + Unfallflucht in der Potsdamer Straße + Scheiben zertrümmert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal: Altreifen entsorgt

Nachdem Umweltsünder offenbar in der Nacht zu Mittwoch (14.06.23) an der B62 in Höhe Kernbach unerlaubt knapp zwei Dutzend Altreifen entsorgt hatten, ermittelt die Marburger Polizei wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Verkehrsteilnehmer hatten den Umweltfrevel am frühen Morgen bemerkt und die Ordnungshüter über den Fund informiert. Wer diese dort abgelegt hatte, ist momentan nicht bekannt. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/4060.

Marburg: Toilettenhäuschen demoliert

Chaoten demolierten im Laufe des Montags den Herren-WC im Toilettenhäuschen am Heinz-Lang-Park in der Waldstraße. Zwischen 8 Uhr und 18 Uhr hatten die Unbekannten mehrere Spülkästen-Abdeckungen, einen Klopapierhalterung, eine Türklinke, einen Kleiderhaken sowie einen Lichtschalter abgerissen und auf den Boden geworfen. Den auf diese Weise hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel. 06428/93050.

Marburg: Unfallflucht auf Uni-Parkplatz

Auf dem Universitätsparkplatz in der Johannes-Müller-Straße kam es am Montag zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro an einem parkenden, blauen Renault verursachte. Anhand der Spurenlage vermuten die Ermittler, dass der Clio im Vorbeifahren von einem anderen PKW touchiert worden war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Marburg: Unfallflucht in der Leipziger Straße

Nach dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort am Donnerstag, 01.06.2023 in der Leipziger Straße bitten die Marburger Unfallfluchtermittler um Mithilfe. Was war geschehen? Zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr parkte ein schwarzer BMW, entgegen der Fahrtrichtung, auf einer ausgewiesenen Parkfläche in Höhe der Hausnummer 8a. Offenbar im Vorbeifahren streifte ein anderes Fahrzeug den 5er und verursachte an dessen Beifahrerseite Schäden von rund 2.000 Euro. Ohne sich um dessen Regulierung zu bemühen fuhr der Verursacher weiter. Da an dem beschädigten Auto deutliche Staubanhaftungen festgestellt wurden, vermuten die Ermittler, dass der Schaden möglicherweise von einem Baustellenfahrzeug verursacht worden sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/4060 entgegen.

Marburg: Unfallflucht in der Potsdamer Straße

Sachschäden in Höhe mehrerer Tausend Euro verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen dem späten Montagabend (23.45 Uhr) und Dienstagvormittag (10.30 Uhr) an einem in der Potsdamer Straße parkenden, grauen C-Klasse-Mercedes. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Dautphetal: Scheiben zertrümmert

Unbekannte zertrümmerten in der Nacht auf Mittwoch im Buchenauer Irrlachenweg zwei Fenster am Rolltor einer Werkshalle auf dem Gelände des dortigen Verwertungsbetriebes; offenbar, um sich so Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Ob aus diesen entwendet wurde ist momentan nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Marburg unter Tel. 06421/4060.

Tobias Kremp, Pressesprecher

