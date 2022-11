Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.11.2022 gegen 17:45 Uhr wurde eine 75-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Gönnheim verletzt. Sie befuhr mit ihren Chrysler die Bahnhofstraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fiat Panda. Dieser durch die Kollision auf ein Grundstück geschoben. Hierbei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrerin hatte Schmerzen im Knie und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell