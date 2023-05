Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/ Lkr. Konstanz) Drei verletzte Personen bei einem Unfall (27.05.2023)

Eigeltingen (ots)

Am Samstag, gegen 14.15 Uhr, ist es auf der Landesstraße 194 zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen leichte Verletzungen erlitten und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden ist. Eine 40-jährige Fahrerin eines Schaufelladers war auf der L 194 von Nenzingen herkommend in Richtung Eigeltingen unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt bog die Frau nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Corsa eines 68-Jährigen, der auf der Gegenspur in die gleiche Richtung fuhr und den Schaufellader überholte. Durch die Wucht des Aufpralls werden beide Fahrzeuge nach links in das Feld geschleudert und der Opel-Fahrer, seine 63-jährige Beifahrerin sowie die 9 Jahre alte Mitfahrerin im Schaufellader leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden verletzten Opel-Insassen in eine Klinik. Die 9-Jährige benötigte keine sofortige medizinische Behandlung. Ein Abschlepper kümmerte sich um den total beschädigten Opel, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstanden ist. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens am Schaufellader auf ungefähr 8.000 Euro.

