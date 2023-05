Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung in der Franz-Sigel-Straße (27.05.2023)

Singen (ots)

Unbekannte haben am Samstag, im Zeitraum von 2.00 Uhr bis 8.30 Uhr, eine Sachbeschädigung an zwei Fensterscheiben eines Fastfood-Restaurants in der Franz-Sigel-Straße begangen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können oder sonst Beobachtungen zu den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Singen, Telefon 07731 888-0, zu melden.

