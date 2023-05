Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Zwei leicht verletzte Personen bei einem Auffahrunfall (28.05.2023)

Allensbach (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht Personen ist es am Sonntagnachmittag auf der Bunddesstraße 33 gekommen. Gegen 14.30 Uhr musste ein 62-jähriger Fahrer einer Honda im Bereich der Einmündung der Ausfahrt B 33 "Allensbach Mitte" und der Kreisstraße 6170 verkehrsbedingt anhalten. Eine auf der Ausfahrt B 33 nachfolgender 35 Jahre alte Fahrerin eines MG Saic reagierte zu spät und fuhr gegen das Heck des stehenden Leichtkraftrades. Durch den Aufprall wurde das Zweirad mehrere Meter nach vorne geschoben und der 62-jährige Fahrer sowie seine 61 Jahre alte Mitfahrerin stürzten auf den Boden. Beide verletzten sich dabei leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

