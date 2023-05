Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottenburg am Neckar A81/ Lkr. Tübingen) Zwei verletzte Motorradfahrer bei Unfall auf der Autobahn (28.05.2023)

Rottenburg am Neckar A81 (ots)

Ein schwer und ein leicht verletzter Motorradfahrer sowie rund 8.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg passiert ist. Ein 59-jähriger Fahrer einer Triumph Street Triple RS war auf der A81 aus singen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Gegen 19.15 Uhr überholte der Mann ein vor ihm auf der rechten Fahrspur fahrendes Auto. Beim Wechseln auf die rechte Spur verlor der 59-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und stieß mit einer 53 Jahre alten Kawasaki-Fahrerin zusammen, die versetzt mit dem Triumphfahrer zuvor in einer Kolonne fuhr und den Wagen ebenfalls überholte. Beide Zweiradfahrer stürzten auf die Straße. Der Mann verletzte sich dabei schwer. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die beiden zur medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken. Die Polizei schätzt die an der Triumph und an der Kawasaki entstandenen Sachschäden auf je 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell