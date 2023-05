Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Einfamilienhaus in der Krebenstraße (26./27.05.2023)

Bösingen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 6.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Krebenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Dort durchsuchten die Einbrecher trotz der schlafenden Bewohner sämtliche Zimmer und Schränke ehe sie das Gebäude wieder mit einer Beute in Höhe von mehreren hundert Euro verließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Krebenstraße aufgefallen ist, sich unter der Tel. 0741 477-0, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

