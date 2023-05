Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Betrunken, mit Auto Unfall gebaut, abgehauen (30.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Pech hatte ein Autofahrer, der am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr in der Straße "Im Tannhörnle" einen Unfall gebaut hat. Ein 45-jähriger Ford Fiesta-Fahrer prallte vor dem Haus Nummer 8/4 gegen einen geparkten schwarzen Mini Cooper und verursachte daran einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Eine durch den Lärm geweckte Anwohnerin konnte den Unfallfahrer dabei beobachten wie er zunächst ausstieg und sich den Schaden kurz anschaute, dann aber einfach weiterfuhr. Durch ihre Beobachtung und weil der Fordfahrer ein Kennzeichen seines Autos an der Unfallstelle verloren hatte, konnte ihn die Polizei schnell ermitteln. Sie traf den deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann Zuhause an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Er musste zwei Blutproben und seinen Führerschein abgeben und jetzt das Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht abwarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell