Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Balkonboden bricht weg

eine Person schwerverletzt (28.05.2023)

St. Georgen (ots)

Eine 43-jährige Frau hat sich beim Sturz von einem Balkon in der Hans-Thoma-Straße nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Die Frau saß am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr auf dem Balkon ihrer Wohnung im ersten Obergeschoß, als plötzlich die Bodenplatte brach. Die Frau stürzte rund zwei Meter in die Tiefe und zog sich dabei die Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Wie es zum Bruch des steinernen Balkonbodens kommen konnte, muss ein Gebäudesachverständiger klären.

