POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Autofahrer verursacht einen Unfall und flüchtet (29.05.2023)

Bösingen (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 6.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Krebenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Dort durchsuchten die Einbrecher trotz der schlafenden Bewohner sämtliche Zimmer und Schränke ehe sie das Gebäude ...

mehr