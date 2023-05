Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenbach am Heuberg

Kreis Tuttlingen) Brand eines Einfamilienhauses

Feuerwehrmann verletzt (28.05.2023)

Reichenbach am Heuberg (ots)

Am Sonntag kurz nach 8.30 Uhr ist es in der Obernheimer Straße zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Nachbarn beobachteten einen Brand im Dachgeschoss eines 70 Jahre alten Hauses und verständigten die Bewohner, die das Haus komplett und unverletzt verlassen konnten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bis zum Obergeschoss des Gebäudes ausgebreitet. Bei den inneren Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann, der durch einen maroden Boden brach und in das darunterliegende Erdgeschoss stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Unfallklinik. Wegen der Einsturzgefahr musste ein Bagger das stark beschädigte Dachgeschoss Stück für Stück abtragen. Den Schaden am nicht mehr bewohnbaren Haus schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Nach derzeitigem Stand wird von einem Defekt an der überalterten Elektroinstallation ausgegangen. Im Einsatz waren insgesamt rund 120 Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Polizei und Rettungssanitäter

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell