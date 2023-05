Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei fast identische Unfälle auf derselben Kreuzung

Kaiserslautern (ots)

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen Kia-Fahrer. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagmittag gegen halb zwei an der Ecke Königstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße einen Unfall verursacht zu haben und anschließend abgehauen zu sein.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Kia aus der Königstraße und bog an der Ampelkreuzung nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße ab. Dabei kam er jedoch einem Linienbus in die Quere, der in entgegengesetzter Richtung fuhr und die Kreuzung geradeaus passieren wollte.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Kia-Fahrer einfach weiter. Der Busfahrer konnte sich jedoch das amtliche Kennzeichen des Pkw merken. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen.

Eine ganz ähnliche Szene spielte sich drei Stunden später an derselben Kreuzung ab. Diesmal stießen hier ein Suzuki Swift und ein Skoda Octavia zusammen. Wieder flüchtete einer der Beteiligten.

Auch in diesem Fall kam der Unfallverursacher aus der Königstraße und bog an der Ampel nach links in Richtung Pfaffplatz ab. Dabei kreuzte der Skoda jedoch den Weg eines Suzuki, der in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Logenstraße fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt aber ohne anzuhalten fort. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte der Suzuki-Fahrer aber ablesen und der Polizei mitteilen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

