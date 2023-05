PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Auseinandersetzung in Bar endet im Krankenhaus+++Hahnendiebstahl+++An Bahnhof zu Boden geschlagen+++Unfälle mit verletzten Personen und verletztem Hund+++Verkehrsunfallfluchten+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Gefährliche Körperverletzung in einer Bar in Bad Homburg

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Haingasse Tatzeit: Samstag, 06.05.2023, 04:02 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in einer Bar in Bad Homburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Bad Homburg im Alter von 39 und 41 Jahren. Im Rahmen dieses Streits schlugen sich beide Personen mit Fäusten und der 39-jährige schlug den 41-jährigen zusätzlich mit einer Glasfalsche. Beide Personen wurden bei dieser Auseinandersetzung leichtverletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Diebstahl mit Waffen

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Schlosspark Tatzeit: Freitag, 05.05.2023, 16:14 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es im Schlosspark in Bad Homburg zu einem Diebstahl mit Waffen. Die 12-jährige Geschädigte saß telefonierend auf einer Parkbank. Im weiteren Verlauf näherten sich dieser zwei unbekannte Täter. Sie rissen ihr das schwarze iPhone 11 mit rosa Hülle aus der Hand und liefen in Richtung Altstadt davon. Dabei fiel einem der Täter ein Klappmesser aus der Tasche, welches er aber wieder einsammelte. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Ca. 16 Jahre / Ca. 1,80m groß / Westeuropäisches Erscheinungsbild / Blonde Haare / Schwarze Jacke / Blaue Hose / Schwarzer Rucksack

Täter 2:

Ca. 16 Jahre / Ca. 1,80m groß / Braune Haare / Schwarzer Kapuzenpullover / Dunkelblaue Hose

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Weißkreuzweg Tatzeit: Freitag, 28.04.2023, 09:30 Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 18:00 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls zweier Hähne. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten zwei Zaunelemente am Gartengrundstück des Geschädigten und drangen hierdurch in den Garten ein. Dort entwendeten sie zwei Hähne und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 150,- Euro geschätzt. Die Polizei Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06172 120-0 entgegen.

Am Bahnhof Steinbach niedergeschlagen und zu Boden getreten

Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Siemensstraße, S-Bahnhof Tatzeit: 06.05.2023, 23:35 Uhr

Am späten Samstagabend wurde eine 24-jährige Steinbacherin von einer 35-jährigen Steinbacherin sowie einer bislang nicht feststehenden männlichen Person zu Boden geschlagen. Auf dem Boden liegend wurde ihr von beiden Personen weiter gegen den Kopf geschlagen und getreten. Im Anschluss seien beide Täter in einen schwarzen PKW, vermutlich AUDI Q7, mit dem Teilkennzeichen "F-SE"

gestiegen und entfernten sich vom Ort des Geschehens. Nach medizinischer Erstversorgung durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung, wurde die Geschädigte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Siemensstraße (Skatepark) Tatzeit: Samstag, 06.05.2023

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte eine Skaterampe im Skaterpark mit schwarzer Sprühfarbe. Es wurde ein undeutliches Symbol ca. 30x 30 cm aufgesprüht.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallort: L 3003 / Südring, Gemarkung Bad Homburg v. d. Höhe Unfallzeit: Freitag, 05.05.2023, 12:34 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es am Südring in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 44-jährigen Fußgängerin und einer 62-jährigen Fahrzeugführerin. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW den Südring aus Richtung Zubringer A661 in Richtung L3057. Auf der Fahrspur für die entgegengesetzte Fahrtrichtung bildete sich ein verkehrsbedingter Stau. Die Fußgängerin und zugleich Unfallverursacherin lief mit ihrem Hund zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch und weiter auf den Fahrstreifen der Fahrzeugführerin, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurden die Fußgängerin und ihr Hund vom PKW erfasst. Die Fußgängerin wurde leichtverletzt. Der Hund wurde durch einen Berechtigten in eine Tierklinik verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Wiesbadener Straße Unfallzeit: Freitag, 05.05.2023, 13:00 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 11:40 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in der Wiesbadener Straße in Bad Homburg zu einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß beim Ein- oder Ausparken mit dem ordnungsgemäß geparkten, schwarzen BMW des Geschädigten zusammen. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallort: B456 / L3041, Gemarkung Wehrheim Unfallzeit: Freitag, 05.05.2023, 13:32 Uhr

Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Usingen befuhr mit seinem PKW-Cabrio, blauer Opel Tigra, die B456 aus Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Usingen. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Neu-Anspach befuhr mit seinem PKW, blauer BMW 530, die L3041 aus dem Köpperner Tal kommend. Am Kreuz L3041 / B456 fuhr der BMW-Fahrer auf die B456, ebenfalls in Richtung Usingen, auf. Unter der Brückenunterführung L3041 / B456 kam der Fahrer des Opel zum Stillstand und wollte, aufgrund einsetzenden Regens, sein offenes Cabrioverdeck schließen. Dadurch kam es hinter ihm zu Bremsvorgängen mehrerer Verkehrsteilnehmer,darunter auch der BMW-Fahrer. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Einfädelungsstreifens und war das zweite Fahrzeug hinter dem Opel. Als der BMW-Fahrer auf den stehenden Opel aufmerksam wurde, bremste er ab und wich dem vor ihm fahrenden Fahrzeug nach rechts aus. Er passierte dieses Kfz und kollidierte anschließend mit dem am Straßenrand stehenden Opel. Hierbei prallte er mit der rechten Fahrzeugfront in das linke Heck des Opels. Ebenfalls wurde die Leitplanke beschädigt. Der Fahrer des Opel wurde verletzt in die Klinik Usingen verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die B456 für ca. 90 Minuten in Fahrtrichtung Usingen gesperrt.

Suche nach beschädigtem grauen Hyundai nach Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61462 Königstein im Taunus, Ölmühlweg Unfallzeit: Freitag, 05.05.2023, 09:00 Uhr

Die Fahrzeugführerin eines roten Opel befuhr den Ölmühlweg aus Richtung Ortseingang in Fahrtrichtung Stadtmitte. An einer Engstelle wollte die Fahrzeugführerin die dort geparkten Autos passieren und touchierte dabei mit ihrer gesamten Beifahrerseite, die Fahrerseite eines dort geparkten grauen Hyundai. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle und teilte im Nachgang der Polizei den Unfall mit. Bis zum bekannt werden des Unfalls bei der Polizei hatte sich der beschädigte graue Hyundai bereits in unbekannte Richtung entfernt. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266-0 mit der Polizeistation in Königstein im Taunus telefonisch in Verbindung zu setzen.

Überholvorgang innerorts führt zu Verkehrsunfall / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unfallort: 61462 Königstein im Taunus, Le-Cannet-Rocheville-Straße Unfallzeit: Samstag, 06.05.2023, 22:15 Uhr

Der 18-jährige Fahrzeugführer eines grau/schwarzen Mini Cooper befuhr, mit seiner Mitfahrerin, die Le-Cannet-Rocheville-Straße aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Ortsausgang. Auf Höhe des Kurbades kam ihm ein unbeteiligter Pkw auf der Gegenfahrspur entgegen. Dieser wurde durch einen grünen BMW älteren Baujahres, vermutlich E46, überholt. Dabei scherte der BMW auf die Gegenfahrbahn aus, woraufhin der Fahrer des Mini nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste. Es entstand dabei ein Sachschaden an dem Rad und der Felge des Mini in einer Höhe von ca. 1.500,- EUR. Der grüne BMW entfernte in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06174 9266-0 mit der Polizeistation in Königstein im Taunus telefonisch in Verbindung zu setzen.

