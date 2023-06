Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeschlagen + Gaststättenkontrollen + Carport touchiert + Mit Tür kollidiert und weggefahren + Spiegel abgefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Scheibe eingeschlagen

Mit einem Stein schlug eine unbekannte Person die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Struthring ein. Zeugen bemerkten den Einbruch am Dienstag, 20. Juni, gegen 7.20 Uhr, am Tag zuvor war noch alles in Ordnung. Bislang ist nicht bekannt, ob der Dieb beim Durchsuchen sämtlicher Räume fündig wurde oder ohne Diebesgut verschwand. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Gaststättenkontrollen

Mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrollierten Marburger Kriminalbeamtinnen und -beamte am Dienstag, 20. Juni, im Stadtgebiet Stadtallendorf mehrere Gaststätten. Dabei stellten sie in vier verschiedenen Lokalitäten Verstöße unter anderem gegen das Jugendschutzgesetz, das Tabaksteuergesetz und das Hessische Gaststättengesetz fest und leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Einer Gaststätte davon untersagten sie den weiteren Betrieb, da durch Mängel hinsichtlich der CO2-Warnmelder zunächst eine Prüfung durch die Bauaufsicht erfolgen muss. Insgesamt überprüften die eingesetzten Beamten über 50 Personen.

Lohra: Carport touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Straße Am Jungholz den Stahlrahmen eines Carports auf einem frei zugänglichen Grundstück. Der Schaden in Höhe von geschätzt 1.000 Euro entstand zwischen Donnerstag, 8. Juni, 12 Uhr, und Donnerstag, 15. Juni, 16 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mit Tür kollidiert und weggefahren

Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Dienstag, 20. Juni, in der Straße Renthof links an einem gerade angehaltenen VW vorbei. Als der PKW-Fahrer gegen 6.45 Uhr die Tür öffnete um auszusteigen, achtete er offenbar nicht ausreichend auf den Verkehr, so dass die Tür den gerade passierenden Radler traf. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb er dabei unverletzt. Als der VW-Fahrer die Personalien austauschen und die Polizei hinzurufen wollte, flüchtete der Radfahrer. Er wird als etwa 25 Jahre alt und sportlich beschrieben, mit heller Haut und dunklen Haaren. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine kurze Hose trug. Zum Fahrrad liegen keine näheren Angaben vor. Am weißen VW Up entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den Unbekannten wegfahren sehen und kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: Spiegel abgefahren

Mit einem schwarzen Audi kollidierte ein unbekannter Autofahrer in der Kasseler Straße und beschädigte dabei den Außenspiegel des A3, der am Montag, 19. Juni, zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand parkte. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

