POL-MR: Korrekturmeldung zu "Kirchhain: Pedelec-Fahrer gestürzt"

Die gestern veröffentlichte Meldung enthielt ein falsches Unfalldatum. Hier die korrigierte Fassung:

Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer aus Kirchhain stürzte am Samstag, 17. Juni, auf einer Tour von Großseelheim nach Kirchhain und verletzte sich dabei schwer am Bein. Offenbar war gegen 9.15 Uhr ein freilaufender Dobermann mit Schleppleine auf dem Radweg R6 in der Feldgemarkung unterhalb der B62 auf den Radfahrer zu gerannt gekommen und hatte ihn angebellt. Wie es zum tatsächlichen Sturz des Radfahrers kam, ist bislang nicht bekannt. Die Unfallermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse von einem Jogger, der dem Radfahrer aufhalf. Zu diesem Zeitpunkt war die Schwere der Verletzung noch nicht bekannt, erst im Nachgang begab sich der 78-Jährige ins Krankenhaus. Die Hundebesitzerin kam ebenfalls hinzu, zog den Dobermann weg und entschuldigte sich noch bei dem Mann. Bei ihr handelte es sich offenbar um eine 30 bis 40 Jahre alte, sportliche Frau mit kurzen, braunen Haaren. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise: Wer kennt die Hundebesitzerin und kann ihre Personalien angeben? Wer war der Jogger? Wer hat den Vorfall beobachtet und kann die Angaben ergänzen oder bestätigen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

