Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230510 - 0532 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Kofferdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 09. Mai 2023, gegen 10.45 Uhr, wurde eine Polizeistreife an der Ecke Taunus-/Elbestraße von einem 40-jährigen Mann angesprochen.

Dieser gab an, beobachtet zu haben, wie ein Dieb den Rucksack eines Freundes in der Taunusstraße an sich nahm und sich damit entfernte. Er habe den Mann deshalb angesprochen und die Herausgabe des Rucksackes gefordert. Daraufhin habe sich ein Wortgefecht entwickelt und der Täter habe ihm zudem noch seinen Rollkoffer entwendet. Wieder habe er den Mann angesprochen, welcher ihn nunmehr mit einer Bierflasche gegen den Kopf schlug. Als er bereits am Boden lag, habe der Täter noch mehrfach auf ihn eingetreten und sei schließlich geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnte dann gegen 11.15 Uhr der Tatverdächtige festgenommen werden. Bei dem ebenfalls 40-jährigen Mann konnten kein Rucksack bzw. Koffer mehr aufgefunden werden, ebenso wenig wie die darin enthaltene Wäsche. Der Tatverdächtige führte 4,38 Gramm Haschisch mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell