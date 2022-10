POL-MFR: (1307) Einbruch in Reihenhaus in Zirndorf - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots) - Am Sonntagvormittag (23.10.2022) brach in einer Garage in Wintersdorf (Gemeindeteil von Zirndorf, Lkrs. Fürth) ein Feuer aus. Der Brand griff auf das angrenzende Wohnhaus über und verursachte hohen Sachschaden. Gegen 10:00 Uhr teilten Zeugen einen Brand in einer Garage in der Ansbacher Straße mit. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand diese ...

