POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kevin S. aus Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - Die am 31. August 2022 veröffentlichte Fahndung nach dem 13-jährigen Mädchen aus einer Jugendwohngruppe in Saarbrücken kann eingestellt werden. Das Mädchen ist gestern wohlbehalten zurückgekehrt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt SBR-STADT- ESD ...

