Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht

Hagen (ots)

Am 07.04.2023 gegen 22.17 Uhr kam es an der Rathausstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit seinem VW die Rathausstraße in Richtung Märkischer Ring. In Höhe des Rathaus an der Volme fuhr er zuerst gegen ein dortiges Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel. Danach fuhr der Mann mit seinem Auto noch bis zur Kreuzung Rathausstraße/Elbersufer. Dort war das Fahrzeug nach einem Zusammenstoß mit einer Laterne nicht mehr fahrbereit. Der Autofahrer blieb unverletzt, stieg aus und versuchte zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Mittlerweile eingetroffene Polizeibeamte konnten ihn jedoch an einer weiteren Flucht hindern. Es begründete sich der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er musste die Polizisten zur Polizeiwache begleiten und eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein und sein Auto wurden beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

