POL-FR: Ort: Vandalismus auf Sportplätzen - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 05.11.2022, um 01:49 Uhr, kam es in Sasbach a.K., Fabrikstraße, zu einem Einbruch in ein dort ansässiges Tabakwarengeschäft. Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter eine Zugangstür gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Aus dem Ladengeschäft entwendeten die Täter dann ...

