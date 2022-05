Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer EC-Karte mit anschließender Geldabhebung

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 23.01.2022, gegen 11:00 Uhr, wurde einem 85-jährigen Geschädigten die EC-Karte in einer Bankfiliale in der Talstraße in Homburg, durch einen bisher unbekannten Täter gestohlen. Wenige Minuten nach dem Diebstahl wurde die erbeutete EC-Karte an einem Geldautomaten eingesetzt, um Geld vom Konto des Geschädigten abzuheben. Der bisher unbekannte Täter konnte beim Abheben des Geldes videografiert werden. Kennt jemand diesen Mann und kann Hinweise zu dessen Aufenthaltsort oder Identität geben? Hinweise bitte an die Polizei in Homburg unter 06841/1060.

