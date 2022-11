Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach a.K.: Einbruch in Tabakgeschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 05.11.2022, um 01:49 Uhr, kam es in Sasbach a.K., Fabrikstraße, zu einem Einbruch in ein dort ansässiges Tabakwarengeschäft.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter eine Zugangstür gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen.

Aus dem Ladengeschäft entwendeten die Täter dann Tabakwaren im Wert von mindestens 5.000,00 Euro. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

SK/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell